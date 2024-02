Sandu, întâlnire oficială cu Zelenski, la Tirana: „Moldova va continua să facă totul ce îi stă în puteri, pentru a sprijini Ucraina”

16:40

Preotul Alexandru Noroșean din satul Stolniceni, raionul Hîncești, a fost oprit de a săvârși cele sfinte. Cel puțin aceasta au declarat reprezentanții Mitropoliei Moldovei. Decizia ar fi fost luată „pentru neascultare şi nesupunere faţă de Biserica – Mamă” dar și „trecerea sub ascultarea altui episcop necanonic”. Potrivit Mitropoliei, „până ce nu va aduce pocăință” slujbele săvârșite […] The post „Neascultare şi nesupunere”. Plus un preot la Mitropolia Basarabiei, minus – de la Mitropolia Moldovei appeared first on NewsMaker.