Moldova nu e Rusia. Cum cei doi ani de război din Ucraina au schimbat țara

16:00

Sectorul strugurilor pentru masă din Republica Moldova urmează să primească sprijin prin intermediul inițiativei „One Country One Priority Product” (OCOP), condusă la nivel global de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Un proiect de asistență tehnică, evaluat la 350 000 de dolari pentru doi ani, a fost semnat pe 27 februarie de ministrul […] The post Investiție de $350 000 în sectorul strugurilor de masă din Moldova. Documentul semnat de ministrul Vladimir Bolea appeared first on NewsMaker.