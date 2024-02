VIDEO Soția lui Navalnîi, în Parlamentul European: Dacă vreți să-l învingeți pe Putin, trebuie să fiți inovatori

14:40

Secretarul adjunct pentru Europa de Est, Politici și Afaceri Regionale în Biroul pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii (SUA), Christopher Smith, care se află într-o vizită de lucru în Moldova, a avut întrevederi cu vicepremierul pentru Reintegrare Oleg Serebrean la Chișinău și cu liderul nerecunoscut al regiunii transnistrene […] The post Oficial al Departamentului american de Stat, în vizită la Tiraspol. Anterior s-a întâlnit cu Sandu, Recean și Serebrian appeared first on NewsMaker.