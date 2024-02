Concursul pentru funcția de procuror general a fost anulat. Decizia CSP

14:00

Tiraspolul neagă că va cere alipirea regiunii transnistrene la Federația Rusă, la „congresul deputaților de toate nivelurile”, care urmează să aibă loc mâine, 28 februarie. „Provocatori” – așa i-a numit vicepreședinta consiliului suprem nerecunoscut de la Tiraspol, Galina Antiufeeva, pe cei care au lansat zvonul. Aceasta este prima reacție oficială din stânga Nistrului, după ce […] The post Va cere sau nu regiunea transnistreană anexarea la Rusia? Primul comentariu oficial al Tiraspolului appeared first on NewsMaker.