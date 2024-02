Procuratura Anticorupție, după ce Stoianoglo a fost achitat: „Vom contesta decizia”

11:30

Compania low-cost maghiară Wizz Air, populară în Republica Moldova și România, se regăsește într-un clasament al celor mai proaste companii aeriene din Europa. Potrivit unui sondaj al companiei britanice Which, clienții Wizz Air s-au plâns de cele mai multe ori pe întârzierea zborurilor și pe deservire. Compania a întrebat britanicii care călătoresc, despre experiențele lor