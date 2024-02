Sîngerei: Un șofer a murit, după ce s-a izbit într-un camion. Poliția: nu a respectat regulile de circulație

10:50

Pe 14 aprilie 2024, locuitorii Republicii Moldova vor putea din nou să se alăture mișcării globale «Good Deeds Day» și să se simtă pentru o zi adevărați voluntari. Înregistrarea le eveniment este deja deschisă! «Good Deeds Day» este organizat în peste 110 țări din întreaga lume, inclusiv în Moldova. Pentru al nouălea an consecutiv, Centrul Republican […] The post Faptele bune revin în Moldova: RVC se pregătește pentru ZIUA FAPTELOR BUNE 2024 appeared first on NewsMaker.