Cu cât va fi indexată pensia de la 1 aprilie – Declarație evazivă a premierului Recean – „Tot bugetul pentru pensionari planificat pentru 2024 va ajunge la pensionari”

12:20

Fermieri cu tractoare au blocat, din nou, accesul spre vama Leușeni, indignați că autoritățile statului nu au răspuns la solicitările lor și trag din timp, după ce au promis că vor veni, ieri, cu răspunsuri la mai multe propuneri ale agricultorilor. „Ați văzut întâlnirile mimate la Ministerul Agriculturii. Am solicitat întrevederi cu factori de decizie, ... Vama Leușeni blocată din nou de fermieri – „Marți, am pupat ușa minstrului Bolea, pentru că el umblă pe la televiziuni și numără milioanele și miliardele"