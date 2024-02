video | Noi victime în schema de escrocherii cu „ruda implicată în accident”. Trei persoane, reținute în flagrant

16:40

SUA anunță impunerea de sancțiuni împotriva deputatei Marina Tauber „pentru facilitarea încercărilor oligarhului fugar condamnat Ilan Șor de a submina procesele electorale din Moldova în interesele Kremlinului prin cumpărarea ilegală de voturi". Anunțul a fost făcut vineri, 23 februarie, de Ambasadara Republicii Moldova la Chișinău. „Astăzi, Statele Unite au anunțat …