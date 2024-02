FOTO Presa din stânga Nistrului: La congresul buclucaș de la Tiraspol au ajuns activiști de la Comrat

22:20

Camera Deputaţilor a adoptat marți, 27 februarie, în calitate de for decizional, proiectul de lege care interzice vânzarea ţigărilor electronice persoanelor sub 18 ani. Legea merge la promulgare la președintele român Klaus Iohannis. Legea extinde interzicerea vânzării ţigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru ţigarete, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului, pentru a reduce expunerea […]