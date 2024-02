Adrian Albu: Sunt curios să vedem acea licitație prin care a fost procurat radarul de supraveghere aeriană

15:30

Persoane necunoscute au deversat din nou cereale ucrainene pe calea ferată de partea poloneză a frontierei cu Ucraina, a indicat vineri poliţia locală, transmit AFP şi Reuters. ‘Către ora 08.30 am fost informaţi că a fost deversat grâu din două vagoane ale unui tren oprit pe o linie auxiliară, în satul Okopy Kolonia, lângă Dorohusk’, […] The post Produse agricole ucrainene, deversate din nou pe calea ferată în Polonia appeared first on Omniapres.