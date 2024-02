Rudele lui Alexei Navalnîi spun că nu au unde să îi organizeze funeraliile. Avocatul regretatului opozant a fost arestat la Moscova

10:50

După mai bine de 30 de ani, „Pescărușul" de A. P. Cehov revine în scena Teatrului Național „Eugène Ionesco". De data aceasta, în versiunea regizorală a lui Nikita Betehtin. Valorificând resorturile teatralității, a scenei puse în scenă, împlântate în structura comediei cehoviene, regizorul scoate la iveală tabloul unei realități golite de iluzii romantice, de falsitatea …