Măsuri drastice pentru șoferii care au fraudat examenele auto – Anunțul alarmant făcut de ASP

11:40

Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit în ședință. Astăzi are loc proba interviu pentru cei patru candidați la funcția de procuror general, în următoarea ordine: juristul Andrei Coca, procurorul Igor Demciucin, procurorul Octavian Iachimovschi și actualul procuror general interimar, Ion Munteanu. În urma interviului, CSP poate înainta până la doi candidați la procedura de vetting.