România, principalul partener comercial al Moldovei. Ambasador: „A depășit cu foarte mult Rusia”

20:20

Nu există „nici un pericol” de escaladare sau destabilizare a situației în stânga Nistrului, în contextul „Congresului deputaților de toate nivelurile” din 28 februarie. Asigurarea vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Politicianul susține că Chișinăul monitorizează situația din regiunea transnistreană și cheamă oamenii la calm. Potrivit lui, evenimentul, care a stârnit îngrijorări în ultima […] The post Grosu, despre congresul de la Tiraspol: „Vor spune încă o dată cât de mult îl iubesc pe „țar” și poate ceva o să le pice pe lângă gaz gratis” appeared first on NewsMaker.