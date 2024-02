Comrat: deșeuri medicale distruse ecologic datorită Japoniei. Echipamentul valorează circa $90 000

15:20

Republica Moldova dispune de sisteme anti-dronă cu care să doboare aparatele zburătoare militare care amenință securitatea țării noastre. Totuși, aceste sisteme pot doborî doar drone de dimensiuni mici, nu și cele de tip Shahed, care sunt folosite de armata rusă în invazia asupra Ucrainei și fragmentele căreia au căzut anterior pe teritoriul Moldovei. Precizările au […]