Fundația Orange ajută femeile din Moldova să-și dezvolte abilitățile digitale și manageriale

Procuratura Generală a Ucrainei a demarat o investigație, după ce pe mai multe canale de Telegram a apărut un videoclip în care un grup de militari ruși împușcă prizonieri de război ucraineni în districtul Bahmut, pe 24 februarie. Biroul Procurorului General al Ucrainei a anunțat lansarea unei anchete preliminare privind încălcarea legilor și obiceiurilor de […]