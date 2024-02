Ucraina insistă: o dronă rusească a zburat deasupra Moldovei câteva zeci de kilometri și a intrat din nou în spațiul aerian ucrainean

12:40

Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din România George Simion crede că este interzis în Republica Moldova pentru activitatea sa unionistă. El a adăugat că a fost „întotdeauna unionist” și că nu se împacă „cu acest concept de statalism moldovenesc”, a relatat news.ro. „Urăsc acest stat artificial numit Republica Moldova, am afirmat-o de nenumărate ori”, a […] The post George Simion, întrebat de ce este interzis în Republica Moldova: „Pentru activitatea mea unionistă. Urăsc acest stat artificial” appeared first on NewsMaker.