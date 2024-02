Maia Sandu a cheltuit jumate de milion de lei în 21 de deplasări peste hotare

18:00

Șefii unui ONG din SUA recunosc că au influențat alegerile din Polonia și Ungaria în numele donatorului lor principal, miliardarul George Soros, scrie European Conservative. Un utilizator X – sub numele de MagaBabe – a postat interviuri sub acoperire cu șefii ONG-ului Action for Democracy (A4D) din SUA în ultimele câteva săptămâni, dezvăluind că principalul motor financiar […]