Cursul valutar oficial la 27.02.2024

09:40

În procesul de aderare, Banca Națională a Moldovei va fi responsabilă de trei capitole de negociere cu Uniunea Europeană. O spune guvernatoarea BNM, Anca Dragu. Potrivit ei, atât băncile, cât și companiile din Republica Moldova trebuie să fie pregătite pentru a accesa fondurile de preaderare disponibile pentru sectorul real, transmite...