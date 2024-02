Horoscop 27 februarie – o zodie ar putea cheltui bani pe reparația mașinii

14:50

Fostul viceministru al Justiţiei Nicolae Eşanu, declară că doi judecători din completul de judecată sunt supuși presiunilor și amenințărilor, inclusiv sunt amenințați ca, în cazul în care nu-l vor condamna pe Alexandr Stoianoglo, nu au nicio șansa să treacă de vetting. Am declarat public de mai multe ori ca nu impartasesc opinia celor care considera […]