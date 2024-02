Deputat PAS, despre posibila cerere de alipire a Transnistriei la Rusia: „Vreau să asigur cetățenii ca va fi pace”

12:30

Al treilea an de război s-ar putea dovedi a fi cel mai greu de până acum, pentru Zelenski // Analiză The Guardian O analiză The Guardian arată că, pe măsură ce invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina intră în al treilea an, președintele ucrainean Volodimir Zelenski are de gestionat situații foarte dificile. Societatea ucraineană este epuizată de război, iar sprijinul internațional este fragmentat, ceea ce duce la o lipsă critică de muniție și echipamente militare pe front. În același timp, ma...