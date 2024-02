Președinta Partidului ”Renaștere”, Natalia Parasca: ”Astăzi Moldova și Bulgaria s-au apropiat și mai mult”

09:40

Președintele SUA a fost declarat oficial că are „facultăți mintale diminuate”. Mai poate fi candidat în noiembrie? Cum îl vor înlocui democrații și cu cine? se întreabă European Conservative. Acum este oficial: America are un președinte care este atât de diminuat mental încât nu ar putea fi judecat dacă ar fi acuzat de o crimă. […] The post Procesul de înlocuire a lui Biden a început – președintele SUA a fost declarat oficial că are „facultăți mintale diminuate” appeared first on Omniapres.