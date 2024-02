Bătrân mințit de zeci de mii de lei în escrocheria „ruda implicată în accident”. Au fost reținuți doi suspecți

09:20

Un adolescent în vârstă de 14 ani a fost accidentat mortal noaptea trecută într-o localitate din raionul Nisporeni. Șoferul a fugit de la fața locului, transmite IPN. „Poliția a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier cu deces într-o localitate din raionul Nisporeni. Ajunși la fața locului polițiștii au...