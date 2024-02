Kremlinul o acuză pe mama lui Navalnîi că minte și neagă că a făcut presiuni pentru înmormântarea în secret a disidentului

08:50

Un agricultor din satul Tartaul, raionul Cantemir, s-a pomenit cub tractorul pus sub sechestru, peste noapte, din cauza datoriilor la bancă. „În 2014 am revenit acasă din Germania, cu peste 30 de mii de euro, pe care i-am investit în agricultură, iar după câțiva ani de secetă, am luat credite și anul acesta nu le-am mai putut face față”, a dezvăluit Nicolae Brăileanu.