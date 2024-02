Evghenia Guțul a reacționat la acuzațiile șefului delegației UE la Chișinău, Janis Mazeiks

09:10

Căderea Avdiivka în mâinile Rusiei poate fi mai semnificativă decât părea inițial, deoarece Ucraina se luptă cu moralul și cu recrutarea, scrie New York Times Sute de militari ucraineni s-ar putea să fi fost capturați de unitățile rusești în avans sau par să fi dispărut în timpul retragerii haotice a Ucrainei din orașul estic Avdiivka, […]