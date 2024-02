Vârsta de pensionare în Moldova la femei și bărbați se va egala peste patru ani

08:40

Veaceslav Platon a venit cu o adresare către Ion Chicu, ex prim-ministrul. ”Nu mai umblați în jurul cozii. M-am săturat de aluzii, aluzii, insinuări. Haideți să spunem lucrurilor pe nume și cu îndrăzneală. Maia 300% este un hoț și escroc ordinar, înzestrat cu un anumit dar artistic. Prototipul Iuliei Timoșenko. … Lăsați deoparte frica și […] The post Ion Chicu către Platon: Vină acasă, bravule. Tare te sfătui sa alegi de teapa ta pentru atac … appeared first on Omniapres.