ULIM a obținut acreditarea instituțională internațională: Mizăm să creștem numărul de studenți străini

Cadrele didactice nu au tăinuit sarcina fetei de 11 ani, care a născut în luna ianuarie a acestui an. Cadrele didactice au semnalat, de cum au aflat, oamenii legii, dar Centrul medicilor de familie, în așa fel încât să poată fi gestionată sarcina. Totodată, starea psiho-emoțională a copilei este satisfăcătoare....