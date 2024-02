Faceți rezerve! Se anunță sistări de apă pe mai multe străzi din Capitală

17:50

Kievul are dreptul de a lovi „ținte militare rusești din afara Ucrainei”, în conformitate cu dreptul internațional, a declarat secretarul general al NATO pentru prima dată de la începutul războiului pe scară largă, în urmă cu aproape doi ani, relatează Financial Times. Jens Stoltenberg a recunoscut la începutul acestei săptămâni că utilizarea armelor furnizate de Occident […] Articolul Șeful NATO, schimbare de retorică în premieră: Kievul are „dreptul” de a lovi ținte militare rusești din afara Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.