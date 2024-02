Regiunea transnistreană va solicita alipirea la Rusia? Răspunsul lui Zelenski

15:30

Pe 24 februarie, la 2 ani de la războiul Rusiei împotriva Ucrainei, la Chișinău se desfășoară un marș de solidaritate cu țara vecină. Evenimentul are loc sub sloganul „Lumea are nevoie de securitate, Ucraina are nevoie de victorie". Corespondentul NM Denis Borșevici transmite în direct de la fața locului.