Australia sancţionează angajaţi ai sistemului penitenciar rus după moartea lui Navalnîi

11:10

A trecut mai bine de un an de când rudele și prietenii nu au mai auzit nimic despre Maria Kolesnikova. Activista din Belarus este una dintre cei 1.416 deținuți politici aflați în spatele gratiilor în această țară. „Ultima scrisoare de la Maria a fost primită pe 14 februarie 2023. De atunci, adică de exact un an, nu am primit nicio informație despre ea”, a spus sora ei, săptămâna trecută, potrivit The Guardian și Digi24.RO. Kolesnikova, o activistă pro-democrație și fostă flautistă, care a fost...