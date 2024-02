Mircea Geoană, reacție după zvonurile privind alipirea Transnistriei la Rusia: Vom continua să sprijinim R. Moldova

11:10

Olga Golban devine noua șefă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), începând cu 28 februarie. Anterior, funcționara a exercitat atribuțiile de secretară de Stat la Ministerul Finanțelor. Decizia a fost aprobată miercuri, de către cabinetul de miniștri. Locul acesteia va fi ocupat de Cristina Ixari, care a fost numită în funcția …