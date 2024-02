Coalizare pe dreapta politică – Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare aderă la blocul Platforma DA, LOC și Partidul Schimbării – Ținta sunt alegerile parlamentare

13:40

Olga Golban, a fost numită șef la Serviciul Fiscal de Stat. Decizia a fost luată la ședința Guvernului. Locul Olgă Golban la Ministerul Finanțe va fi ocupat de Cristina Ixari. Noul director al Fiscului a deținut din martie 2023 funcția de secretar de stat la Ministerul de Finanțe. Mandatul va fi preluat începând cu 27 ...