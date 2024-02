ULTIMA ORĂ: Ucraina ia în considerare invitarea Rusiei la summitul pentru pace

16:30

Natalia Parasca, președinta partidului „Renaștere", a acuzat activiștii plătiți și provocatorii partidului de guvernare că au îndreptat atenția către autonomia găgăuză, cerând lichidarea acesteia și îndemnând găgăuzii să-și părăsească țara. Liderul partidului a subliniat că aceste acțiuni reprezintă o încălcare flagrantă a Constituției, care garantează statutul juridic special al Găgăuziei. Ea a catalogat aceste acțiuni […]