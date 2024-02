Horoscop 25 februarie – zodia pentru care se anunță câștiguri financiare

14:50

Premierul Marcel Ciolacu a avut, marţi, o reacţie la declaraţiile lui George Simion privind nerecunoaşterea ţării Republica Moldova, şeful Executivului afirmând că sunt două state, România şi Republica Moldova, unde trăiesc români. Despre acuzaţiile aduse de premierul moldovean Dorin Recean liderului AUR, premierul a spus că a cerut scris şi aşteaptă aceste răspunsuri. ”Am cerut […] The post George Simion a reacționat la declarațiile lui Recean: Urăsc din străfundul sufletului hotarul de la Prut appeared first on Omniapres.