Un experiment a arătat că oamenii își pot reduce vârsta biologică cu aproape 3 ani urmând o dietă care imită postul

09:40

Primarul din Boldurești, Nisporeni, este șoferul care a lovit mortal cu mașina un copil de 14 ani și a fugit. Anunțul a fost făcut de IGP, pe 21 februarie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Bărbatul a încercat în toată această perioadă să ducă în eroare de nenumărate ori Poliția pentru a se eschiva de la … The post video, foto | Primarul satului Boldurești, arestat pentru tamponarea mortală a copilului de 14 ani din Nisporeni first appeared on ZUGO. Articolul video, foto | Primarul satului Boldurești, arestat pentru tamponarea mortală a copilului de 14 ani din Nisporeni apare prima dată în ZUGO.