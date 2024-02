O tânără din Chișinău, în lotul național de box al Italiei: „Nu mi-e frică, e cel mai corect sport”

08:40

După o ședință cu premierul Dorin Recean și ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, fermierii au anunțat că rămân nemulțumiți de propunerile făcute de autorități. Cele două părți au decis să se întâlnească din nou într-o ședință repetată, programată pentru miercuri, 21 februarie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform unei declarații transmise presei, fermierii au subliniat că …