Trupul lui Aleksei Navalnîi a fost predat mamei sale. Încă nu se știe cum va avea loc înmormântarea

Trupul neînsuflețit al opozantului rus Aleksei Navalnîi a fost predat mamei sale, a anunțat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a lui Navalnîi, Kira Iarmîș. „Corpul lui Aleksei a fost predat mamei sale. Multe mulțumiri tuturor celor care au cerut acest lucru alături de noi”, a postat Kira Iarmîș pe rețelele de socializare.„Ludmila Ivanovna se află încă în Salekhard. Înmormântarea este în așteptare. Nu știm dacă autoritățile vor interveni pentru a se desfășura așa cum dorește familia și cum merită Aleksei. Vă vom informa de îndată ce vom avea vești”, a adăugat ea. Alexey's body was handed over to his mother. Many thanks to all those who demanded this with us.Lyudmila Ivanovna is still in Salekhard. The funeral is still pending. We do not know if the authorities will interfere to carry it out as the family wants and as Alexey deserves. We…— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 24, 2024 Văduva lui Navalnîi, Iulia Navalnaia, care s-a angajat să continue lupta soţului ei mort în închisoare, îl acuzase sâmbătă pe preşedintele rus Vladimir Putin de faptul că a luat ostatic corpul neînsufleţit al acestuia cu scopul de a o obliga pe mama acestuia să accepte o înmormântare în secret.„Au trecut nouă zile de când Putin mi-a ucis soţul (...), dar se dovedeşte că nu a fost de ajuns să-l omoare. Acum i-a luat rămăşiţele ostatice, umilit de către mama sa, pentru a o obliga să accepte o înmormântare în secret”, acuză într-o înregistrare video, cu vocea tremurând, văduva adversarului numărul unu al Kremlinului.

