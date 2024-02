Un nou maxim istoric pentru datoria globală – 313 trilioane de dolari în 2023

17:40

Browser-ul Chrome lansează o funcţie de scris cu ajutorul AI Google a început să implementeze în browser-ul Chrome o facilitate care foloseşte inteligenţa artificială pentru a ajuta utilizatorii să compună sau să completeze diverse texte. Bazată pe modelul lingvistic Gemini, care tocmai şi-a pierdut temporar abilitatea de a genera imagini istorice din cauza inexactităţilor flagrante produse, noul instrument se numeşte „Help me write”. Help me write se concentrează pe oferirea de sugestii pentru...