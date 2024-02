LIVE TEXT/ UE intenționează să furnizeze Ucrainei aproape 170 000 de proiectile de artilerie până la sfârșitul lunii martie. Război în Ucraina, ziua 731

18:10

Moldretail Group SRL continuă să-și extindă rețeaua, iar pe 22 februarie a inaugurat un nou magazin în format SUPER Linella. Situat pe str. Maria Dragan 11 A, or. Chișinău, magazinul are o suprafață totală de 1632 mp, dintre care 1178 mp sunt destinați spațiului comercial. Are un program zilnic de lucru, în intervalul 08:00 –...