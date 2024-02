2 miliarde si jumatate de lei la buget - este suma cu care au contribuit doar in ultimul an ucrainenii refugiati in tara noastra: „Noi i-am ajutat pe ucraineni, dar si ei ne-au ajutat foarte mult pe noi” - VIDEO

2 miliarde si jumatate de lei la buget - este suma cu care au contribuit doar in ultimul an ucrainenii refugiati in tara noastra: „Noi i-am ajutat pe ucraineni, dar si ei ne-au ajutat foarte mult pe noi” - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md