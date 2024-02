La doi ani de cand rusii au intrat cu tancurile in Ucraina in asa zisa operatiune de denazificare, masacrele de la Mariupol, Bucea sau Borodianka sunt inca vii in memoria ucrainenilor - VIDEO

La doi ani de cand rusii au intrat cu tancurile in Ucraina in asa zisa operatiune de denazificare, masacrele de la Mariupol, Bucea sau Borodianka sunt inca vii in memoria ucrainenilor - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md