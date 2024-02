Belgian, ajuns la Chișinău cu documente pe numele altei persoane. Și un moldovean a fost prins cu act fals

17:00

Pamela Salem, cunoscută pentru rolul secretarei lui James Bond, Miss Moneypenny, din filmul lui Sean Connery „Never Say Never Again", a murit la vârsta de 80 de ani. Actriţa britanică, care a avut un rol şi în filmul poliţist „The Great Train Robbery" din 1978, alături de Connery, a murit miercuri, 21 februarie 2024, potrivit