In ce stare se afla femeia care a fost lovita, in plin, de o masina pe o trecere de pietoni din capitala. Momentul in care automobilul a trecut la culoarea rosie a semaforului - VIDEO

In ce stare se afla femeia care a fost lovita, in plin, de o masina pe o trecere de pietoni din capitala. Momentul in care automobilul a trecut la culoarea rosie a semaforului - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md