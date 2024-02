DOI ANI DE RĂZBOI ÎN UCRAINA// Maia Sandu: În aceşti ani, Moldova a înţeles pe viu importanţa păcii şi a libertăţii

14:00

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, într-un interviu pentru televiziunea americană Fox News, despre obiectivele Ucrainei în războiul cu Rusia. „Să ne apărăm este obiectivul numărul unu”, spune acesta, care menționează cei 200.000 de soldați ruși masați pe frontul de est. Zelenski spune și că Ucraina pregătește „noi contraofensive” și că rușii au încercat să îl omoare de cel puțin cinci ori, relatează Digi24. „Să ne apărăm este obiectivul numărul unu. Să continuăm povestea de succes de la Marea Neagră, și o vom face. Nu intru în detalii, dar rușii vor avea niște surprize. Deci, să apărăm sudul este important, să apărăm estul este la fel de important, acolo au peste 200.000 de soldați. Și, desigur, vom pregăti noi contaofensive, noi operațiuni. Însă, depinde de multe lucruri”, a declarat Zelenski. ️#Ukraine in will be preparing for a new #counteroffensive, President #Zelensky in an interview with Fox News."Defense is the number one task. We will continue our successful history in the Black Sea. I won't go into details, but the Russians will get surprises…And of course,… pic.twitter.com/FIO6qW9UAS— KyivPost (@KyivPost) February 23, 2024 Președintele ucrainean a vorbit și despre „victorii majore” de la începutul războiului cu Rusia și a refuzat să discute vreun „Plan B” pentru forțele sale.„În acești doi ani, ei au ocupat regiunea Harkov și noi am eliberat această regiune”, spune acesta. „Am deblocat Marea Neagră, acum avem rutele lor de cereale și le-am distrus o mulțime de nave din flota rusă”, a adăugat el.„Asta am făcut-o timp de doi ani. Da, ultimul an a fost în mare parte complicat pentru noi, dar... ce s-a făcut, cred că a fost o treabă bună”, a mai spus președintele ucrainean. Zelenski a vorbit și despre Putin, despre care spune că „a trecut toate liniile roșii” și că este „o amenințare pentru întreaga lume”.Președintele ucrainean mai spune că au fost cel puțin cinci tentative de asasinat la adresa sa.