Programul Municipal de Dezvoltare Personală a tinerilor revine cu noi sesiuni în 2024

Fiica mai mare a artistei Georgeta Voinovan se confruntă cu o afecțiune gravă de șapte ani și, recent, a primit diagnosticul urgent de transplant renal. Georgeta Voinovan apelează la sprijinul comunității și solicită ajutor material pentru a face față costurilor necesare tratamentului, care s-au dovedit a fi prea mari pentru familia sa.