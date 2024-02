2024: Gestionarea schimbărilor și adaptarea în fața nesiguranței

16:40

A.O. La VIA este o organizație neguvernamentală care prin activități zilnice contribuie la integrarea copiilor și a familiilor în societate. Programul de după școală La VIA include prânz și gustare caldă gratuită, îndrumare pentru teme, educație moral-spirituală, abilități sociale, muzică și terapie prin artă, jocuri și tabere de vară. La VIA oferă sprijin material și […] Eveniment de Caritate 'Books & Cookies Sale' – Sprijin pentru o Cauză Nobilă