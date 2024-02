„Ne-am simțit în postura funcționarilor publici.” 30 de tineri din Moldova simulează munca Guvernului

12:00

În luna mai, la sfârșitul fiecărui an de învățământ, elevii din Republica Moldova scriu cereri de solicitare a unei discipline opționale pe care o vor studia în viitorul an de învățământ. În anul de studii 2023/2024, gimnaziștii au putut să aleagă dintre 46 astfel de discipline, iar elevii claselor liceale – 44. În acest articol, vă vom explica care e faza cu aceste discipline, de ce ele se numesc opționale, cum e posibil ca dintre 46 elevii să fie obligați să aleagă doar din câteva și care este rolul Consiliului elevilor în promovarea și selecția disciplinelor opționale.