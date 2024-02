Mama lui Navalnîi spune că i s-ar fi dat un ultimatum: „Înmormântare secretă sau fiul ei va fi îngropat în curtea închisorii”

08:20

Iulia Navalnaia a postat luni, la orele prânzului, o declarație video puternică, în stilul soțului ei, în care spune că va continua munca acestuia și în care îi invită pe toți cei care l-au susținut pe Aleksei Navalnîi să i se alăture. „Nu mi-e frică”, spune Iulia, în mesajul ei în care, printre altele, spune … The post video | „Nu am dreptul să renunț!” Iulia Navalnaia anunță că va continua lupta soțului ei, Aleksei Navalnîi first appeared on ZUGO. Articolul video | „Nu am dreptul să renunț!” Iulia Navalnaia anunță că va continua lupta soțului ei, Aleksei Navalnîi apare prima dată în ZUGO.