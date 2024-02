VIDEO Sandu, Grosu și Recean, mesaj la 2 ani de război: „Vom continua să fim de partea binelui. Слава Україні!”

14:50

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: „Găgăuzia este puternică" vs „Trăiască Moldova și Țara Românească". Protest și contra-protest la Curtea Constituțională Fermierii nu cedează. Au blocat din nou accesul la vama Moldoveni și români, eliberați din sclavie în Spania