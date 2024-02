O sută de zile de școală la I.P.Gimnaziul Alexandru cel Bun Vărzărești, Nisporeni

11:40

O tânără de 24 de ani a fost salvată de la înec de salvamarii din parcul „Valea Morilor”. Persoana a intrat în apă, iar după ceva timp nu a reușit să iasă de una singură, transmite IPN. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență menționează că incidentul a fost raportat în... The post O tânără a fost salvată de la înec în parcul „Valea Morilor” appeared first on ALBASAT.