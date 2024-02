Cursul valutar oficial la 24.02.2024

09:40

Halterofilul Marin Robu a cucerit medalia de bronz la total, la Campionatul European de la Sofia, transmite IPN. Sportivul de 23 de ani a înregistrat rezultatul 378 kg, fiind devansat de bulgarul Karlos Nasar (391 kg) și italianul Antonino Pizzolato (380 kg). Marin Robu a obținut argintul la proba smuls,... The post Marin Robu a cucerit bronzul la Europenele de la Sofia appeared first on ALBASAT.